Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы

42 Читати новину українською
Копенгаген – Динамо: анонс, прогноз матча 7 ноября 2019
Копенгаген – Динамо анонс матча Лиги Европы / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в четверг, 7 ноября, сыграет матч Лиги Европы против "Копенгагена". Матч состоится в Дании и будеть иметь определяющее значение для украинского клуба в турнире. Все, что стоит знать перед матчем об этом противостоянии – в материале Спорт24.

Копенгаген – Динамо: главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы
Где: стадион "Паркен", Копенгаген, Дания
Когда: Четверг, 7 ноября, 19:55
Трансляция: канал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция – Спорт24.

Читайте также: "Динамо" отправилось в Данию на важный матч Лиги Европы: кто полетел

Чем важен этот матч

"Динамо" и "Копенгаген" пока делят лидерство в группе B. Обе команды набрали по пять очков. Однако четыре очка у "Мальме". Поэтому победа одной из команд в этом матче выведет их в лидеры и позволит оторваться от соперника. Зато ничья при условии победы "Мальме" только обострит ситуацию в группе.

Первый матч между этими командами в Киеве (до этого "Динамо" и "Копенгаген" между собой не играли) закончился вничью 1:1. Гости забили уже на 2-й минуте матча. Ничью для "Динамо" спас Шабанов.

А что говорят букмекеры?

Они отдают предпочтение "Копенгагену". Однако разрыв в коэффициентах не такой большой, и хозяева не являются фаворитами встречи. Так, победа датской команды оценена в 2,5, зато победа "Динамо" – в 3,0.

Больше об этом: Копенгаген – Динамо прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Интересные факты

Беньямин Вербич пришел в "Динамо" из "Копенгагена", в составе которого забил 22 гола в 99 матчах и сделал 15 результативных передач. За два сезона в составе датского клуба словенец дважды оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок страны.

Ожидания

"Динамо" нужно побеждать. Победа – это вопрос выхода из группы. В противном случае будет трудно, ведь команду еще ожидает тяжелый выезд в Мальме (это город в 40 километрах от Копенгагена через пролив Эресунн, города соединяет мост) и домашняя игра против "Лугано". А выходить из группы со второго места – это получить топ-соперников уже на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

blog_ava
Октябрьский переворот: кровавые последствия для Украины
сегодня
7308
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
сегодня 00:35 Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 163
"Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
6 ноября 21:54 "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 82
Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
6 ноября 17:16 Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
Вісент Луїс 35
Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
6 ноября 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
Ігор Саджениця 351
Украинец Дмитрий Ильюк на патриотической машине стал первым победителем соревнований по дрифту
6 ноября 11:20 Украинец Дмитрий Ильюк на патриотической машине стал первым победителем соревнований по дрифту
Юрій Семенюк 72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук