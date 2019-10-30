Кополовец с "Минаем" устроил шумное празднование после победы над "Львовом": видео

Футбольный клуб "Минай" из одноименного села возле Ужгорода громко отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Украины. "Лисы" впервые в своей истории пробились в стадию 1/4 финала.

В 1/8 финала "Минай", который выступает в Первой лиге Украины, выбил представителя премьер-лиги – ПФК "Львов".

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Львовяне доигрывали матч в меньшинстве, поэтому хозяева поля воспользовались своим шансом. Голы Допилки и Гегедоша позволили "Минаю" неожиданно победить 2:0 и выйти в 1/4 финала.

После финального свистка границ эмоциям футболистов, тренерского штаба и болельщиков не было.

"Минай" вместе с Михаилом Кополовцем и главным тренером Василием Кобиным горячо отпраздновали выход в следующий раунд Кубка Украины.

Видео из раздевалки "Миная"

Ми в 1/4 Творимо історію РАЗОМ! Перемагаємо ФК «Львів» - 2:0! Перші емоції . Max Moshchak Спасибі кожному вболівальнику за підтримку!!! Опубліковано FC «Minaj» Середа, 30 жовтня 2019 р.



С результатами всех матчей 1/8 финала Кубка Украины можно ознакомиться здесь.