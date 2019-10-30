Кополовец с "Минаем" устроил шумное празднование после победы над "Львовом": видео

8 Читати новину українською
Михаил Кополовец
Михаил Кополовец / facebook.com/pg/FC-Minaj

Футбольный клуб "Минай" из одноименного села возле Ужгорода громко отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Украины. "Лисы" впервые в своей истории пробились в стадию 1/4 финала.

В 1/8 финала "Минай", который выступает в Первой лиге Украины, выбил представителя премьер-лиги – ПФК "Львов".

Читайте также: Тренер украинского клуба объяснил, почему его команда ездит на автобусе с венгерскими номерами

Львовяне доигрывали матч в меньшинстве, поэтому хозяева поля воспользовались своим шансом. Голы Допилки и Гегедоша позволили "Минаю" неожиданно победить 2:0 и выйти в 1/4 финала.

После финального свистка границ эмоциям футболистов, тренерского штаба и болельщиков не было.

"Минай" вместе с Михаилом Кополовцем и главным тренером Василием Кобиным горячо отпраздновали выход в следующий раунд Кубка Украины.

Видео из раздевалки "Миная"

 

 

Ми в 1/4 Творимо історію РАЗОМ! Перемагаємо ФК «Львів» - 2:0! Перші емоції . Max Moshchak Спасибі кожному вболівальнику за підтримку!!!

Опубліковано FC «Minaj» Середа, 30 жовтня 2019 р.
 

С результатами всех матчей 1/8 финала Кубка Украины можно ознакомиться здесь.

blog_ava
На Донбассе ввели режим "желтый": что это означает
сегодня
1049
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кубок Украины ФК Львов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
сегодня 20:41 Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
Юрій Семенюк 175
Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
сегодня 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
Андрій Тудовші 216
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 543
Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
сегодня 16:54 Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
Юрій Семенюк 259
Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
сегодня 13:10 Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
Юрій Семенюк 441
Новости
Больше новостей
Залиште відгук