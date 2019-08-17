Корейских конькобежцев дисквалифицировали на шесть месяцев за распитие алкоголя на стадионе

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Ким Тхе Юн
Ким Тхе Юн / Getty Images

Пять корейских конькобежцев дисквалифицированы на шесть месяцев за распитие алкоголя на стадионе. Также они вынуждены были осуществить общественные работы.

Инцидент произошел 27 июня в Национальном тренировочном центре. Алкоголь распивали серебряный призер Сочи-2014 в командном первенстве Ким Чхоль Мин, бронзовый призер Пхенчхана-2018 на 1000 метров Ким Тхэ Юн, а также Ким Джун Хо, Ким Джин С и Но Джун Су. Согласно правилам, алкоголь запрещено распивать в тренировочных центрах, пишет insidethegames.

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Сначала Федерация конькобежного спорта Южной Кореи дисквалифицировала спортсмена на два месяца. Однако под давлением общества Национальный олимпийский комитет Южной Кореи увеличил отстранение до шести месяцев. Также спортсменам запрещено заниматься в Национальном тренировочном центре, и они не поедут на сборы в Канаду.

Также все пятеро наказаны сутками общественных работ.

Тренер Ли Ин-сик получил дисквалификацию на месяц.

 

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Теги: Спорт Южная Корея
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