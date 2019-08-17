Корейских конькобежцев дисквалифицировали на шесть месяцев за распитие алкоголя на стадионе

Пять корейских конькобежцев дисквалифицированы на шесть месяцев за распитие алкоголя на стадионе. Также они вынуждены были осуществить общественные работы.

Инцидент произошел 27 июня в Национальном тренировочном центре. Алкоголь распивали серебряный призер Сочи-2014 в командном первенстве Ким Чхоль Мин, бронзовый призер Пхенчхана-2018 на 1000 метров Ким Тхэ Юн, а также Ким Джун Хо, Ким Джин С и Но Джун Су. Согласно правилам, алкоголь запрещено распивать в тренировочных центрах, пишет insidethegames.

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Сначала Федерация конькобежного спорта Южной Кореи дисквалифицировала спортсмена на два месяца. Однако под давлением общества Национальный олимпийский комитет Южной Кореи увеличил отстранение до шести месяцев. Также спортсменам запрещено заниматься в Национальном тренировочном центре, и они не поедут на сборы в Канаду.

Также все пятеро наказаны сутками общественных работ.

Тренер Ли Ин-сик получил дисквалификацию на месяц.