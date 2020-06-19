Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о решении провести матч 27 тура УПЛ против "Олимпика" в Луцке.

"Карпаты" из-за вспышки коронавируса в клубе были вынуждены пропускать туры УПЛ, однако теперь команда готовится к возвращению в строй – 21 июня состоится матч с "Олимпиком". Слова Ящишина цитирует официальный сайт "зелено-белых".

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Что касается ситуации с инфицированными – есть оптимистичные новости. Сегодня утром мы получили приятные результаты. Большинство ребят, которые болели, уже полностью выздоровели (это подтверждают повторные тесты) и вскоре смогут приступить к тренировкам, а после получения еще одних "отрицательных" показателей – будут иметь возможность выйти на поле во время официальных матчей.

"Безусловно, "Карпаты" находятся далеко не в идеальных кондициях – после очередного карантина приходится в очередной раз возвращать физическую форму. Именно такие трудные моменты дают шанс проявить себя нашим талантам, как когда-то это произошло со Шведом, Гуцуляком и другими детьми, которые дебютировали в первой команде в 17-18 лет", – считает Ящишин.

"Карпаты" вышли из карантина

Во львовском клубе только 16 июня закончился 15-дневный карантин. В течение этого периода футболисты не могли проводить командные тренировки.

Восемь футболистов и пятеро работников "Карпат" все еще имеют признаки COVID-19 и продолжают оставаться на изоляции.

Сообщалось, что "Карпаты" просят провести матч с "Олимпиком" 23 июня в Киеве.

Донецкий клуб был бы против. Однако впоследствии в "Олимпике" заявлял, что клуб готов играть в любом городе.

До этого уже были перенесены матчи "Карпат" с "Мариуполем", "Ворсклой" и СК "Днепр-1".