Матч львовских "Карпат" с "Мариуполем" в рамках 24 тура Премьер-лиги Украины состоится 31 мая. Игру отменили из-за заражения львовских футболистов коронавирусом.

Доиграют ли "Карпаты" сезон

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал, что в "Карпатах" двое игроков и сотрудник клуба заразились COVID-19.

К теме Не нагнетайте ситуацию: директор "Карпат" выступил с заявлением относительно коронавируса в клубе

По его словам, 1 июня футболисты "Карпат" пройдут повторное тестирование. После этого УАФ будет принимать решение об участии "Карпат" в матчах УПЛ.

Наш комитет, который вместе с Минздрав внимательно изучит ситуацию, плюс делегат УАФ на месте все детально изучает,

– заявил Павелко.

Ситуацию "Карпат" усложнило то, что заразиться коронавирусом могли шесть человек. Это по словам Павелко, выходит за рамки медицинского протокола.

Узнайте больше Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава

Таким образом, "Карпаты" могут не сыграть свои матчи с другими клубами. Всего "львам" осталось сыграть 9 туров.

Павелко также сообщил, что "Мариуполь" не будет протестовать против переноса матча с "Карпатами".

Что известно о COVID-19 в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Команду распустили по домам. Клуб ожидает повторного тестирования.

По информации ТК "Футбол", футболисты, которые подхватили инфекцию – это грузинский защитник Андро Гиоргадзе, фланговый защитник Владислав Дубинчак и один из вратарей команды.

Сообщается, что зараженными могут быть шестеро членов клубов. Также есть информация, что результаты предыдущего теста львовяне получили только на третий день.

Все три дня футболисты тренировались в общей группе.

В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а засчитает техническое поражение.