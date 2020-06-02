30 мая у футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружили положительный тест на COVID-19. Сначала тест показал положительный результат у 3 футболистов клуба.

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что по состоянию на вторник, 2 июня, минимум 13 футболистов "Карпат" заразились коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

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К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательны, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы,

– написал Бурбас.

На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів уже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них гравці першої команди. Цифри неостаточні, попереду друга партія. Карпати точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, дограватиме молодіжний склад. Якщо там усі здорові. — Igor Burbas (@iburbas) June 2, 2020

Также эту информацию подтвердили ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".

️️️Можемо підтвердити інформацію щодо 13 нових виявлених випадків коронавірусу в Карпатах, 7 з яких - футболісти!... Опубліковано Tatotake Вівторок, 2 червня 2020 р.

Что известно о COVID-19 в "Карпатах"

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Команду распустили по домам. Клуб ожидает повторного тестирования.

По информации ТК "Футбол", первые футболисты, которые подхватили инфекцию – это грузинский защитник Андро Гиоргадзе, фланговый защитник Владислав Дубинчак и один из вратарей команды.

Все три дня футболисты тренировались в общей группе.

В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а засчитает техническое поражение.