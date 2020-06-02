В "Карпатах" зафиксировано 13 случаев заражения COVID-19, – журналист
30 мая у футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружили положительный тест на COVID-19. Сначала тест показал положительный результат у 3 футболистов клуба.
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что по состоянию на вторник, 2 июня, минимум 13 футболистов "Карпат" заразились коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
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К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательны, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы,
– написал Бурбас.
Также эту информацию подтвердили ведущие Youtube-шоу "ТаТоТаке".
Что известно о COVID-19 в "Карпатах"
30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Команду распустили по домам. Клуб ожидает повторного тестирования.
По информации ТК "Футбол", первые футболисты, которые подхватили инфекцию – это грузинский защитник Андро Гиоргадзе, фланговый защитник Владислав Дубинчак и один из вратарей команды.
Все три дня футболисты тренировались в общей группе.
В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а засчитает техническое поражение.