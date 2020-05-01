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Коронавирус может повлиять на чемпионат мира 2022: неожиданное заявление УЕФА

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Коронавірус може вплинути на чемпіонату світу 2022
Коронавірус може вплинути на чемпіонату світу 2022 / fifa.com

В УЕФА считают, что пандемия коронавируса может повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. С футбольным календарем могут возникнуть проблемы, если ситуация с вирусом будет развиваться.

Об этом заявил член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Олссон, сообщает BBC.

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"Думаю, коронавирус будет влиять на календарь международных матчей еще два-три года. Если ситуация с вирусом будет развиваться еще серьезнее, то с календарем безусловно возникнет проблема.

Некоторые турниры переносятся с одного года на другой... А потом в середине европейского клубного сезона должен состояться чемпионат мира в Катаре – придется уплотнить календарь внутренних и международных соревнований", – заявил чиновник.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти посреди футбольного сезона с 21 ноября до 21 декабря.

Из-за пандемии коронавируса в Европе остановлены все лиги, кроме белорусской. УЕФА решил перенести Евро-2020 на 2021 год.

Также перенесен женский чемпионат Европы и Кубок Америки.

В марте ФИФА официально перенесла квалификационные матчи на ЧМ-2022 в азиатской зоне.

В Европе уже решено досрочно завершить чемпионаты Франции и Нидерландов.

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Автор: Михаил Гема
Теги: УЕФА Чемпионат мира по футболу 2022 Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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