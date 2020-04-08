Коронавирус наносит удар по стоимости игроков УПЛ: Цыганков и Исмаили пострадали больше всего
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновленную приблизительную стоимость представителей украинской Премьер-лиги.
Цены всех футболистов были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.
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Самым дорогим игроком УПЛ остался полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Его цена теперь составляет 16 млн евро (что на 4 млн меньше, чем ранее).
Вторую строчку занял полузащитник "Шахтера" Тете (15,5 млн евро против прежних 17 млн), на третьем месте – его одноклубник Исмаили (15 млн евро против прежних 19 млн).
Топ-20 самых дорогих игроков УПЛ выглядит так:
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