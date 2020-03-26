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Коронавирус ни по чем: чемпионат Китая по баскетболу будет возобновлен в мае

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Китайская лига CBA объявила о переносе рестарта сезона-2019/20 с апреля на май.

Ранее в Китае готовились перезапустить сезон 3 апреля, однако после новости о переносе Олимпиады-2020 на следующий год, китайцы подвинули дату рестарта сезона на май.

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В этот промежуток все больше иностранных игроков получат возможность вернуться в страну и пройти обязательный двухнедельный карантин.

Впрочем, известно, что ряд американских игроков, вроде экс-игрока сборной Украины Пуха Джетера, уже находятся в Китае.

Сезон в Китае был прекращен с конца января из-за вспышки коронавируса. Все зарубежные игроки и тренеры покинули страну.

Коронавирус в Китае: последние новости

  • По состоянию на 26 марта коронавирусом в стране заразились 81 тысяча 727 человек. Умерли 3 тысячи 291 человек, выздоровели – 74 тысячи 177. Однако пик эпидемии там уже прошел. В течение последних дней в Китае фиксируют незначительное количество заражений.
  • В провинции Хубэй, откуда коронавирус распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру. Рестораны и кино еще не планируют открывать. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца.

коронавірус, наслідки і смертність
Последствия и смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус Covid-19 Китай Баскетбол
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