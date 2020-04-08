Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов – кто потерял больше всего
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил приблизительную стоимость украинских футболистов в связи с пандемией коронавируса.
Цены всех футболистов были снижены на 20%. Самым дорогим остался игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков с "Динамо" – с 20 млн до 16 млн евро.
К слову Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Если раньше десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов Украины:
- Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") 24 млн евро (было 30 млн евро).
- Виктор Цыганков ( "Динамо") 16 млн (20).
- Руслан Малиновский ( "Аталанта") 11 млн (14).
- Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм") 9,5 млн (12).
- Роман Яремчук ( "Гент") 9,5 млн (12).
- Виталий Миколенко ( "Динамо") 9 млн (10).
- Тарас Степаненко ( "Шахтер") 8 млн (10).
- Марлос ( "Шахтер") 8 млн (10).
- Ярослав Ракицкий ( "Зенит") 8 млн (10).
- Евгений Коноплянка ( "Шахтер") 4,8 млн (6).
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