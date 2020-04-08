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Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов – кто потерял больше всего

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Цены на украинских футболистов / УАФ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил приблизительную стоимость украинских футболистов в связи с пандемией коронавируса.

Цены всех футболистов были снижены на 20%. Самым дорогим остался игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков с "Динамо" – с 20 млн до 16 млн евро.

К слову Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%

Если раньше десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов Украины:

  • Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") 24 млн евро (было 30 млн евро).
  • Виктор Цыганков ( "Динамо") 16 млн (20).
  • Руслан Малиновский ( "Аталанта") 11 млн (14).
  • Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм") 9,5 млн (12).
  • Роман Яремчук ( "Гент") 9,5 млн (12).
  • Виталий Миколенко ( "Динамо") 9 млн (10).
  • Тарас Степаненко ( "Шахтер") 8 млн (10).
  • Марлос ( "Шахтер") 8 млн (10).
  • Ярослав Ракицкий ( "Зенит") 8 млн (10).
  • Евгений Коноплянка ( "Шахтер") 4,8 млн (6).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ярослав Ракицький Роман Яремчук Виктор Цыганков Евгений Коноплянка Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Новости Спорта Спорт Футбол
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