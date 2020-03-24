Олимпиаду-2020 перенесли: когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

Олимпиада 2020 года в Токио не состоится. Организаторы решили перенести соревнования на 2021 год. Это не первый раз Олимпийские игры не происходят в определенные даты. Когда еще такое случалось и что становилось причиной — в материале Спорт24.

Олимпийские игры 2020 года перенесли из-за коронавируса. Организаторы долго пытались сделать все возможное, чтобы соревнования прошли в определенные даты (24 июля – 9 августа), но пандемия смертельной болезни не оставила им шансов. Олимпиаду-2020 таки перенесли.

Больше об этом Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Это четвертый случай в истории, когда Олимпийские игры переносят. И впервые, когда соревнования состоятся в нечетный год. Хотя они оставят за собой название Токио-2020.

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Современные Олимпийские игры проводятся с 1896 года. Первые соревнования состоялись в Афинах (Греция). С тех пор каждые четыре года происходят Олимпийские игры. За исключением трех (с учетом Токио-2020 уже четырех) раз. В предыдущие годы причиной отмены Олимпиады становились войны – Первая мировая и Вторая мировая. И только на этот раз – вирус.

Берлин. 1916 год

27 мая 1912 года было договорено, что VI летние Олимпийские игры пройдут в Берлине. Для этого в городе даже построили новый стадион. Но проведению соревнований в этом городе помешала Первая мировая война. Не помогла даже экехирия – священное перемирие, которое устанавливалось в античные времена на время Олимпийских игр.

Стоит отметить, что Олимпиада-1916 получила порядковый номер VI (шесть). За ними этот номер так и остался закреплен. Уже следующие Олимпийские игры в Антверпене получили порядковый номер VII (семь). Этот принцип сохранится и в дальнейшем.

Берлин же вскоре примет Олимпиаду 1936 года.

Токио – Хельсинки. 1940 год

Не состоялись и XII летние Олимпийские игры. Сначала было запланировано их проведение в Токио с 21 сентября по 6 октября 1940 года. Но помешала Вторая японо-китайская война, которая началась в 1937 году. Тогда МОК перенес соревнования в Хельсинки, где они должны были быть проведены с 20 июля по 4 августа 1940 года. Но 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, и Олимпийские игры окончательно отменили.

Но оба города не остались без Олимпиады. Токио в итоге принял летние Игры в 1964 году. Хотя в там не обошлось без переноса (но не отмены). Тогда в мире была невероятная жара, и соревнования с лета перенесли на осень.

Что касается Хельсинки, то они стали хозяевами Олимпиады в 1952 году.

Лондон, 1944 год

Еще до начала второй мировой войны – в июне 1939 года, на заседании МОК была избрана столица XIII летних Олимпийских игр. Ею стал Лондон, где соревнования должны были состояться летом 1944 года. Столица Великобритании опередила Рим, Детройт, Лозанну, Афины, Будапешт, Хельсинки и Монреаль.

Но после начала Второй мировой войны соревнования отменили. Однако Лондон без выборов получил право провести Олимпиаду 1948 года. Правда, это уже были следующие по счету – XIV (четырнадцатые) Олимпийские игры. А позже город принял и XXX Олимпийские игры в 2012 году.