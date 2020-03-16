Коронавирус отберет у Свитолиной позицию в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потеряет позицию в рейтинге WTA. Украинка, которая находится на 5-й строчке, следующую неделю начнет в статусе шестой ракетки мира.

Причина в том, что престижный турнир BNP Paribas 2020 в Индиан-Уэллсе (США) отменили из-за коронавируса.

В прошлом году на этом турнире украинка дошла до полуфинала, в котором проиграла Бьянке Андрееску.

Это важно Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн

Таким образом, Свитолина не сможет защитить набранные очки. В рейтинге Элина потеряет 389 баллов и опустится на 6-ое место.

Других изменений в топ-5 рейтинга WTA не произойдет. Рейтинг продолжит возглавлять австралийка Эшли Барти.

Зато на 23-е место в рейтинге поднимется украинка Даяна Ястремская.

Что известно об отмене турниров

16 марта WTA объявила об отмене теннисных турниров до начала мая.

WTA опубликовала заявление, в котором сообщается об отмене грунтовых турниров в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция), а также в Праге (Чехия).

Первым турниром после восстановления календаря является Premier Mandatory в Мадриде (Испания), который должен пройти 2-9 мая. После него запланирован турнир WTA Premier 5 в Риме (Италия).

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