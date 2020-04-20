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Коронавирус разрушил планы Зинченко относительно свадьбы с Седан

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Александр Зинченко и Влада Седан / Instagram

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о последних новостях программе "Великий футбол".

Александр Зинченко рассказал, когда планируется свадьба с Владой Седан.

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"У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина – это голова, а женщина – это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба – это вопрос из такой же категории, как и "Когда возобновляются тренировки в "Манчестер Сити"?". Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь матчей, тогда мы сможем сесть и решить", – сказал Зинченко.

  • Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца журналистке телеканала "Футбол" Владе Седан в октябре прошлого года. Пара собиралась назначить свадьбу на окончание сезона, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в их планы.
  • Зинченко в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за "Ман Сити", в которых забил 1 гол. Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Звездные свадьбы Александр Зинченко Футбол
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