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Коронавирус сорвал трансфер "Шахтера" с бразильским клубом

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Веллингтон Нем / ФК "Шахтер"

"Коритиба" планирует усилить состав перед стартом элитного дивизиона чемпионата Бразилии. Клуб пытался подписать футболиста "Шахтера" Веллингтона Нема.

Об этом заявил президент клуба Самир Намур.

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Мы вели переговоры несколько раз, подошли вплотную к соглашению. Но потом прекращение чемпионатов из-за коронавирусного кризиса свернуло переговорный процесс,
– сказал Намур в интервью Bem Parana.

При этом, руководитель бразильского клуба отметил, что именно прекращение розыгрышей национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса помешало успешному завершению трансфера, хотя были и "другие факторы".

  • Еще в феврале сообщалось об интересе "Коритибы" к Веллингтону Нему.
  • Впоследствии в прессе также появлялись сведения о возможном переходе бразильца в "Форталезу", а также о желании "Шахтера" избавиться от игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Шахтер
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