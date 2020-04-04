Коронавирус сорвал трансфер "Шахтера" с бразильским клубом
"Коритиба" планирует усилить состав перед стартом элитного дивизиона чемпионата Бразилии. Клуб пытался подписать футболиста "Шахтера" Веллингтона Нема.
Об этом заявил президент клуба Самир Намур.
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Мы вели переговоры несколько раз, подошли вплотную к соглашению. Но потом прекращение чемпионатов из-за коронавирусного кризиса свернуло переговорный процесс,
– сказал Намур в интервью Bem Parana.
При этом, руководитель бразильского клуба отметил, что именно прекращение розыгрышей национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса помешало успешному завершению трансфера, хотя были и "другие факторы".
- Еще в феврале сообщалось об интересе "Коритибы" к Веллингтону Нему.
- Впоследствии в прессе также появлялись сведения о возможном переходе бразильца в "Форталезу", а также о желании "Шахтера" избавиться от игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб.
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