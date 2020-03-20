Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией

Почти все спортивные мероприятия в мире отменены из-за пандемии коронавируса. Спортсмены не смогли обойти стороной такую ситуацию в мире и помогают странам бороться с вирусом.

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мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram