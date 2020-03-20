Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Почти все спортивные мероприятия в мире отменены из-за пандемии коронавируса. Спортсмены не смогли обойти стороной такую ситуацию в мире и помогают странам бороться с вирусом.
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Футбол
- Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.
- Два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл и Райан Гиггз решили предоставить два своих отеля для нужд Национальной службы здоровья.
- Футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах пожертвовал более 1 миллиона евро для борьбы с коронавирусом.
- Лидер английского "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал 45 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом властей Сенегала.
- Легендарный тренер Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю. На выделенные средства больница закупила необходимые медикаменты.
- "Челси" отдал свой отель на стадионе для медиков, которые борются с коронавирусом в Лондоне.
- "Александрия" поддержала учреждения здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- "Колос" закупил для трех районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких.
- "Десна" запускает штаб по поддержке населения на период карантина и будет раздавать антисептики, защитные маски и информационные буклеты.
- "Ингулец" готов оказать финансовую помощь жителям Петровского района.
- "Ворскла" будет заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы.
Теннис
- Вторая ракетка мира Симона Халеп пожертвовала средства на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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