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Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией

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Почти все спортивные мероприятия в мире отменены из-за пандемии коронавируса. Спортсмены не смогли обойти стороной такую ситуацию в мире и помогают странам бороться с вирусом.

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Футбол

  • Президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.
  • Два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл и Райан Гиггз решили предоставить два своих отеля для нужд Национальной службы здоровья.
  • Футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах пожертвовал более 1 миллиона евро для борьбы с коронавирусом.
  • Лидер английского "Ливерпуля" Садио Мане пожертвовал 45 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом властей Сенегала.
  • Легендарный тренер Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю. На выделенные средства больница закупила необходимые медикаменты.
  • "Челси" отдал свой отель на стадионе для медиков, которые борются с коронавирусом в Лондоне.
  • "Александрия" поддержала учреждения здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
  • "Колос" закупил для трех районных больниц 10 современных аппаратов для искусственной вентиляции легких.
  • "Десна" запускает штаб по поддержке населения на период карантина и будет раздавать антисептики, защитные маски и информационные буклеты.
  • "Ингулец" готов оказать финансовую помощь жителям Петровского района.
  • "Ворскла" будет заниматься потребностями Полтавской областной инфекционной больницы.

​Теннис

  • Вторая ракетка мира Симона Халеп пожертвовала средства на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт
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