Коронавирус? У нас есть более серьезные проблемы, – Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением об эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Украинский спортсмен утверждает, что есть проблемы более серьезные, поэтому зацикливаться на вирусе не стоит. Об этом Усик рассказал в интервью iFL TV.

Смотрите также Усик – Чисора: боксеры впервые встретились в дуэли взглядов – видео

Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что случится, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо следить за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А здесь, видите ли, грипп,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик решил обезопасить себя от коронавируса во время встречи с Дереком Чисорой. Украинец сделал Селфи с оппонентом, после чего распылил в воздух неизвестное вещество из баллончика.

Александр Усик (17-0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 KO) 23 мая.

Боксеры встретятся в Лондоне. На кону поединка не будет стоять чемпионский титул WBO, о чем раньше можно было прочитать в СМИ. Усик является официальным претендентом по этой версии.

Титулом WBO владеет британец Энтони Джошуа. Промоутер Эдди Хирный заявлял, что победитель боя Усик – Чисора в 2020 году сможет встретиться с Джошуа.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.