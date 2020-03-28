Коронавирус унес жизнь баскетболиста Ли Грина
Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет.
Об этом сообщает известное баскетбольное издание Talkbasket.
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Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год. В среднем по 2,3 очка за игру и был известен как специалист по обороне. Его с любовью запомнили бывшие товарищи по команде.
Баскетболисты, заболевшие коронавирусом
- У игрока баскетбольного клуба "Реал" Мадрид Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.
- Игроки команды НБА "Юты" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.
- У игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда обнаружили коронавирус.
- У четырех игроков баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" выявили заболевание коронавирусом. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.
- Баскетболист НБА Джейсон Коллинз заболел коронавирусом.
- Игрок женской НБА Сиди Esp заразилась коронавирусом.
Добавим, что по состоянию на сегодня, 28 марта, в мире заболело коронавирусом более 602 тысяч человек. Умерло уже более 28 тысяч человек. Первое место по летальным случаям среди всех стран занимает Италия (более 9 тысяч человек).
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Профилактика COVID-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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