Коронавирус унес жизнь баскетболиста Ли Грина

Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет.

Об этом сообщает известное баскетбольное издание Talkbasket.

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Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год. В среднем по 2,3 очка за игру и был известен как специалист по обороне. Его с любовью запомнили бывшие товарищи по команде.

Баскетболисты, заболевшие коронавирусом

У игрока баскетбольного клуба "Реал" Мадрид Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.

Игроки команды НБА "Юты" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.

У игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда обнаружили коронавирус.

У четырех игроков баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" выявили заболевание коронавирусом. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.

Баскетболист НБА Джейсон Коллинз заболел коронавирусом.

Игрок женской НБА Сиди Esp заразилась коронавирусом.

Добавим, что по состоянию на сегодня, 28 марта, в мире заболело коронавирусом более 602 тысяч человек. Умерло уже более 28 тысяч человек. Первое место по летальным случаям среди всех стран занимает Италия (более 9 тысяч человек).

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Профилактика COVID-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала​

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