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Коронавирус унес жизнь баскетболиста Ли Грина

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Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин умер от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет.

Об этом сообщает известное баскетбольное издание Talkbasket.

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Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год. В среднем по 2,3 очка за игру и был известен как специалист по обороне. Его с любовью запомнили бывшие товарищи по команде.

Баскетболисты, заболевшие коронавирусом

  • У игрока баскетбольного клуба "Реал" Мадрид Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.
  • Игроки команды НБА "Юты" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.
  • У игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда обнаружили коронавирус.
  • У четырех игроков баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" выявили заболевание коронавирусом. Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.
  • Баскетболист НБА Джейсон Коллинз заболел коронавирусом.
  • Игрок женской НБА Сиди Esp заразилась коронавирусом.

Добавим, что по состоянию на сегодня, 28 марта, в мире заболело коронавирусом более 602 тысяч человек. Умерло уже более 28 тысяч человек. Первое место по летальным случаям среди всех стран занимает Италия (более 9 тысяч человек).

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Профилактика COVID-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала​

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Автор: София Кулай
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Потери Баскетбол
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