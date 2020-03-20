Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы

Хосе Мария Кандела был известным спортивным журналистом в Испании. Журналист находился в тяжелом состоянии последнюю неделю из-за заболевания коронавирусом.

Об этом сообщило в своем твиттере Radio Nacional de España, где работал журналист.

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Хосе Кандела умер от коронавируса вчера, 19 марта, в возрасте 59 лет.

Журналист известен работой не только на известном испанском радио, а также освещал информацию, связанную с мадридским "Атлетико".

Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos. pic.twitter.com/l4RCDuwaWC — Radio Nacional (@rne) March 20, 2020

Это уже четвертый летальный случай в спортивном мире из-за пандемии коронавируса.

В Испании зафиксировано 17 147 случаев заражения коронавирусом, из них 767 человек умерло, 939 – остаются в реанимации.

Первой, кто умер из-за заболевания коронавирусом в спортивном мире стала иранская футболистка Ильхайм Шейхи.

15 марта умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой умерший от коронавируса в Испании.

Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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