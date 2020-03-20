Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы
Хосе Мария Кандела был известным спортивным журналистом в Испании. Журналист находился в тяжелом состоянии последнюю неделю из-за заболевания коронавирусом.
Об этом сообщило в своем твиттере Radio Nacional de España, где работал журналист.
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Хосе Кандела умер от коронавируса вчера, 19 марта, в возрасте 59 лет.
Журналист известен работой не только на известном испанском радио, а также освещал информацию, связанную с мадридским "Атлетико".
Это уже четвертый летальный случай в спортивном мире из-за пандемии коронавируса.
В Испании зафиксировано 17 147 случаев заражения коронавирусом, из них 767 человек умерло, 939 – остаются в реанимации.
- Первой, кто умер из-за заболевания коронавирусом в спортивном мире стала иранская футболистка Ильхайм Шейхи.
- 15 марта умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой умерший от коронавируса в Испании.
- Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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