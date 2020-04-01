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Коронавирус в "Валенсии": сразу 10 больных футболистов выздоровели

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ФК "Валенсия" / EPA

В испанской "Валенсии" постепенно выздоравливают футболисты и сотрудники клуба после заболевания коронавирусом.

16 марта "летучие мыши" подтвердили, что около 35% сотрудников, приехавших в Милан в феврале, заразились вирусом. Теперь же стало известно, что все обошлось, сообщает Marca.

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10 игроков сдали повторный тест, который не показал наличия инфекции в команде. Что касается персонала, то у некоторых членов "Валенсии" тесты оказались положительными.

"Валенсия" стала одним из первых клубов в Испании, который сообщил о заражении коронавирусом своих игроков. Источником заражения мог стать матч Лиги чемпионов против "Аталанты".

На данный момент команда находится на карантине. "Валенсия" после 27 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус COVID-19 ФК Валенсия Спорт Футбол
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