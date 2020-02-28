Коронавирус вносит коррективы: хоккейные матчи в Швейцарии состоятся без зрителей

Матчи Швейцарской национальной лиги пройдут за закрытой дверью. В регионе опасаются распространения коронавируса и отказываются от массовых мероприятий.

Решение было принято из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Иранская футболистка умерла от коронавируса

Мы придерживаемся начального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям. Мы будем регулярно сообщать новую информацию,

– сообщает пресс-служба лиги в Твиттере.

Die für Freitag und Samstag geplanten #NationalLeague-Spiele im Tessin werden ohne Zuschauer ausgetragen. Dies hat die Tessiner Regierung beschlossen. Betroffen ist die Partie @HCAP1937 gegen @HCDavos_off am Freitag und das Derby @OfficialHCL - @HCAP1937 vom Samstag. (1/3) — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 26, 2020

2 марта на экстренном собрании руководители клубов и лиги совместно примут решение о том, как будут проводиться матчи плей-офф, который стартует 7 марта.

Добавим, что именно в Швейцарии должен состояться чемпионат мира по хоккею.

Пока что 500 человек в Швейцарии прошли тестирование на новый коронавирус. Мазки из носа и горла брали и отправляли в лаборатории для обследования. Ряд людей находится на карантине в своем кантоне проживания.

Количество испытательных лабораторий в Швейцарии было увеличено с одной до десяти с увеличением мощностей. Теперь они могут выполнять 1000 коронавирусных тестов в день.

Власть Швейцарии подтвердила ряд новых случаев коронавируса, которые распространяются по всей стране.



Распространение коронавируса в Швейцарии

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste