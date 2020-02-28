Коронавирус вносит коррективы: хоккейные матчи в Швейцарии состоятся без зрителей
Матчи Швейцарской национальной лиги пройдут за закрытой дверью. В регионе опасаются распространения коронавируса и отказываются от массовых мероприятий.
Решение было принято из-за распространения коронавируса.
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Мы придерживаемся начального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям. Мы будем регулярно сообщать новую информацию,
– сообщает пресс-служба лиги в Твиттере.
2 марта на экстренном собрании руководители клубов и лиги совместно примут решение о том, как будут проводиться матчи плей-офф, который стартует 7 марта.
Добавим, что именно в Швейцарии должен состояться чемпионат мира по хоккею.
- Пока что 500 человек в Швейцарии прошли тестирование на новый коронавирус. Мазки из носа и горла брали и отправляли в лаборатории для обследования. Ряд людей находится на карантине в своем кантоне проживания.
- Количество испытательных лабораторий в Швейцарии было увеличено с одной до десяти с увеличением мощностей. Теперь они могут выполнять 1000 коронавирусных тестов в день.
- Власть Швейцарии подтвердила ряд новых случаев коронавируса, которые распространяются по всей стране.
Распространение коронавируса в Швейцарии
Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste