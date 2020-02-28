24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Коронавирус вносит коррективы: хоккейные матчи в Швейцарии состоятся без зрителей

- Читати новину українською

Матчи Швейцарской национальной лиги пройдут за закрытой дверью. В регионе опасаются распространения коронавируса и отказываются от массовых мероприятий.

Решение было принято из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Иранская футболистка умерла от коронавируса

Мы придерживаемся начального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям. Мы будем регулярно сообщать новую информацию,
– сообщает пресс-служба лиги в Твиттере.

2 марта на экстренном собрании руководители клубов и лиги совместно примут решение о том, как будут проводиться матчи плей-офф, который стартует 7 марта.

Добавим, что именно в Швейцарии должен состояться чемпионат мира по хоккею.

  • Пока что 500 человек в Швейцарии прошли тестирование на новый коронавирус. Мазки из носа и горла брали и отправляли в лаборатории для обследования. Ряд людей находится на карантине в своем кантоне проживания.
  • Количество испытательных лабораторий в Швейцарии было увеличено с одной до десяти с увеличением мощностей. Теперь они могут выполнять 1000 коронавирусных тестов в день.
  • Власть Швейцарии подтвердила ряд новых случаев коронавируса, которые распространяются по всей стране.


Распространение коронавируса в Швейцарии

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.
«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».
У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.
В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.
«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».
У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.
В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » .
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.
«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».
У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.
В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » .
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Здоровье Новости Спорта Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:46 Иранская футболистка умерла от коронавируса
Софія Кулай
сегодня 10:41 В США баскетболист забросил сумасшедший мяч со своей половины поля: видео
Юрій Семенюк
сегодня 08:25 Результаты матчей и видео голов 1/16 финала Лиги Европы
Юрій Семенюк
сегодня 00:18 Олимпийская надежда Украины Наталья Прищепа провалила допинг-тест
Юрій Семенюк
27 февраля 20:33 ФИФА согласилась внести кардинальные изменения в аренду игроков: что предлагается
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук