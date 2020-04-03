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Коронавирус забрал жизнь легенды "Реала" Бенито

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Гойо Беніто / mundodeportivo.com

6-кратный чемпион Испании Гойо Бенито после долгой болезни, а потом еще и положительного теста на коронавирус умер в возрасте 73-х лет.

Про це повідомив мадридський клуб. 

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У заяві "Реал" висловив свої співчуття сім'ї футболіста. Зазначивши, що Гойо Беніто завжди був прикладом для усіх у команді. Тринадцять сезонів Гойо провів у мадридському "Реалі", шість разів ставав чемпіоном Іспанії та був володарем п'яти кубків країни.

Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 420 матчів та забив три голи. 22 поєдинки Гойо зіграв за національну збірну Іспанії.

Понад десять років Гойо боровся із хворобою Альцгеймера. Нещодавно у нього діагностували ще й коронавірус, який прискорив смерть.

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Автор: София Кулай
Теги: Реал Коронавирус COVID-19 Потери Новости Спорта Футбол Спорт
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