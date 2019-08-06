Коррупция на ЧМ-2006: среди подозреваемых Франц Бекенбауэр

Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что выдвинула обвинения бывшим футбольным функционерам из Германии и Швейцарии. Речь идет о бывших членах президиума оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 2006 года (ЧМ-2006) в Германии.

Речь идет о мошенничестве на сумму 6,7 миллиона евро. Эти средства переводились ФИФА якобы на финансирование торжественного мероприятия в рамках ЧМ-2006 в Германии, впрочем, мероприятие не было проведено, пишет DW.

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Футбольные функционеры в апреле 2005 года ввели в заблуждение членов надзорного органа оргкомитета ЧМ-2006 относительно назначения платежа на 6,7 миллиона евро. Швейцарские правоохранители утверждают, что эта сумма была предназначена не для финансирования церемонии открытия, как утверждали обвиняемые, а для покрытия долга перед тогдашним главой компании adidas Робером Луи-Дрейфусом, который в 2002 году предоставил заем главе заявочного комитета ЧМ-2006 Францу Бекенбауэру. После получения этих средств ФИФА сразу перевела их на швейцарские счета Луи-Дрейфуса.

Среди подозреваемых бывшие члены президиума оргкомитета по проведению ЧМ-2006 Хорст Шмидт, Тэо Цванцигер и Вольфганг Нирсбах, а также бывший генеральный секретарь ФИФА Урс Линзи. Расследование в отношении Франца Бекенбауэра выведено в отдельное производство из-за состояния его здоровья, отметили в швейцарской прокуратуре.