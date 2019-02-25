Кортеж Суркиса и "Динамо" нарушил правила дорожного движения, за что получил "наказание" видео

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Игорь Суркис
Игорь Суркис / 1927.kiev.

Авторы проекта "ЗупиниЛося" снова искали нарушителей правил дорожного движения в Киеве. На этот раз они наткнулись на автомобили киевского "Динамо" и их президента – Игоря Суркиса.

"Охоту" на нарушителей в этот раз активисты проводили на Почтовой площади. В один из моментов два автомобиля – Mercedes Gelandewagen и Toyota Land Cruiser нарушили ПДД. Поэтому им на лобовое стекло активист Сергей Болотников наклеил наклейку, что водитель этого авто нарушает правила дорожного движения.

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В ответ водитель одного из автомобилей начал выражаться ненормативной лексикой в сторону активистов.

Впоследствии оказалось, что Toyota Land Cruiser зарегистрирован на футбольный клуб "Динамо" Киев. А Mercedes Gelandewagen пользуется президент "Динамо" Игорь Суркис. Однако был ли он в это время в автомобиле – неизвестно.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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