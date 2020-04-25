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Кошка дважды чуть не сорвала матч по футболу в Беларуси: видео

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Кошка на футбольном поле во время матча в Беларуси
Кошка на футбольном поле во время матча в Беларуси / ФК "Динамо" (Минск)

В Беларуси продолжается футбольный чемпионат. И если матчам не стал препятствием коронавирус, то это чуть не сделала кошка.

Произошло это во время матча между "Смолевичами" и минским "Динамо" в пятницу, 24 апреля, пишет 24 канал.

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Впервые кошка на поле появилась, когда футболисты разминались. Она активно "занималась" вместе с игроками, бегая за мячом.

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А потом кошка еще дважды попадала в трансляцию матча уже во время игры. Первый раз ее с поля пришлось забирать болбою.

И его попытка оказалась не слишком удачной – во втором тайме кошка вернулась на поле и наблюдала за игрой с газона.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Мир животных Новости Спорта Спорт Футбол
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