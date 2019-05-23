Костюк драматично зачехлила ракетку в 1/4 финала теннисного турнира, проиграв именитой сопернице

Украинская теннисистка Мартка Костюк не смогла выйти в полуфинал престижного турнира WTA во французском городе Страсбург.

Марта в четвертьфинале проиграла хозяйке соревнований 24-й ракетке мира Каролин Гарсии со счетом 1:2 (6:3, 3:6, 2:6).

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В первом сете украинке удалось выиграть благодаря двум брейкам. На старте второй партии Марта побеждала 3:1, сделав ранней брейк. Однако соперница Костюк ответила двумя брейками и довела сет до победы.

Таким образом, судьба путевки в полуфинал решалась в третьей партии. На старте сета Марта дважды отдала свою подачу и француженка повела 4:0. Марта уже отыграться не смогла и проиграла 6:2.

На грунтовом турнире во Франции осталась только одна украинка. В полуфинал смогла пробиться Даяна Ястремская.