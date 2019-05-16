Костюк легко победила теннисистку из топ-100 на турнире в Испании

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк довольно легко прошла в четвертьфинал турнира в испанском Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане.

После победы над бывшей россиянкой в предыдущем круге, Костюк не имела проблем против швейцарки Штефани Фогеле. При этом последняя занимает 96-е место в рейтинге WTA (Костюк только на 280-й строчке). И именно украинка уверенно начала матч, выиграв первые четыре гейма. Фогеле пытались "вернуться в игру", но Костюк выиграла первый сет.

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Во втором сете в четвертом гейме Костюк сыграла гейм, выиграла следующую подачу соперницы. А в девятом гейме со второй попытки реализовала брейк-пойнт.

Марта Костюк – Штефани Фогеле 2:0 (6:2, 6:3)

Теперь Костюк сыграет в четвертьфинале турнира.