Костюк принесла первое очко сборной Украины в матче Кубка Федерации с Болгарией

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Марта Костюк
Марта Костюк / ФТУ

7 февраля в Польше стартовал второй день турнира Кубка Федерации по теннису в Группе 1 Евро-Африканской зоны, где сборная Украины встречается с командой Болгарии.

Марта Костюк-Изабелла Шиникова 2:0 (7:5, 6:4)

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Женская национальная сборная Украины по теннису вышла вперед (1:0) в матчевой встрече против команды Болгарии. В стартовом поединке Марта Костюк в двух сетах обыграла Изабелла Шиникову – 7:5, 6:4.

Поединок длился 1 час и 13 минут. За это время Костюк 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. В свою очередь, болгарка сделал 1 эйс, совершила 5 "двойных" и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Следующими на корт выйдут Екатерина Козлова и Виктория Томова. А на пару заявлены Надежда Киченок и Марта Костюк за Украину и Изабелла Шиникова и Виктория Томова - за Болгарию.

Спорт 24 писал, что 6 февраля сборная Украины проиграла Швеции на Кубке Федерации. В решающем противостоянии Надежда Киченок в паре с Мартой Костюк уступили шведкам.

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Теги: Спорт Теннис Марта Костюк
Источник: 24 Канал
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