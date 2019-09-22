Костюк проиграла россиянке финал теннисного турнира ITF во Франции

Украинка Марта Костюк не смогла выиграть теннисный турнир серии ITF во Франции. В Сан-Мало украинка проиграла представительнице России Натальи Вихлянцевой.

Марта Костюк – Наталья Вихлянцева 0:2 (3:6, 2:6)

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Теннисистки ровно начали поединок, защитив свои подачи. В четвертом гейме россиянка сделала брейк, но украинка сразу отобрала подачу Вихлянцевой.

В восьмом гейме Вихлянцева сделала еще один брейк и вырвалась вперед 5:3. Марта имела брейк-пойнт, когда россиянка подавала на сет. Но Костюк не воспользовалась шансом спасти парию и проиграла.

В следующем сете Вихлянцева выглядела еще мощнее. Два брейка позволили россиянке разгромить Костюк и выиграть турнир.

Костюк второй раз в сезоне вышла в финал турнира одиночного разряда. В июле она проиграла в финале 60-тысячника в Торуни.