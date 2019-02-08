16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк сохранила шансы для сборной Украины выйти в финал Кубка Федерации. 195 ракетка мира уверенно победила эстонку Саару Орав.

Костюк сумела справиться с меньше, чем час, разгромив свое соперницу в двух сетах – 6:3, 6:0.

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В первом сете Марта оформила три брейка и позволила сопернице только один раз взять свою подачу.

Во второй партии украинка просто уничтожила эстонку. Теннисистки провели на корте 22 минуты, в течение которых Орав не выиграла ни одного гейма.

Сейчас Украина сохраняет шансы выйти в финал Кубка Федерации. Украинкам нужно победить Эстонию 3:0 и надеяться, что Болгария обыгрывает Швецию 2:1.

В стартовом противостоянии Украины проиграла лидерам квартета – шведкам 2:1. В частности, подвела Украину Леся Цуренко. Она неожиданно разгромно уступила Ребекке Петерсон.

В четверг, 7 февраля, украинки победили Болгарию. В частности, успех "сине-желтым" обеспечили Марта Костюк и Надежда Киченок, которые выиграли в парном противостоянии.

Что такое Кубок Федерации?

Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – в австралиек.

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