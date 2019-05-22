Костюк вышла в 1/4 финала на турнире во Франции, выбив именитую соперницу

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела 1/8 финала на престижном грунтовом турнире во французском городе Страсбург.

За путевку в четвертьфинал Марта в двух сетах (6:3, 6:1) обыграла более именитую китаянку Чжэн Сайсай, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA.

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Первый сет Костюк начала, взяв брейк. Однако Сайсай быстро сравняла счет и даже вышла вперед. После того, как счет стал 3:2 в пользу китаянки, Марта выиграла четыре гейма подряд и взяла сет.

Во второй партии борьбы уже не было. Костюк трижды сделала брейк и легко выиграла партию 6:1.

В следующем раунде Костюк сыграет против победителя пары Ребекка Петерсон – Каролин Гарсия.

На турнире также выступает украинка Даяна Ястремская. Она в 1/8 финала сыграет против опытной австралийки Саманты Стосур.