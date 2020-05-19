Кот-вратарь: пушистый красавец грациозно отбивает футбольный мяч – видео
Из-за пандемии коронавируса футбольная жизнь вынужденно приостановилось и только в мае начинает постепенно восстанавливаться. Некоторых карантин вдохновил научить играть в футбол домашних любимцев.
В сети появилось забавное видео, в котором пушистый кот выступил в роли голкипера, сообщает 24 канал.
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Четвероногий красавец искусно отбивает маленький мяч, демонстрируя феноменальную реакцию.
Кот так и не пропустил ни одного гола, парируя мяч, летевший под перекладину.
Авторы видео назвали кота Мяунуель Нойер в честь известного голкипера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.
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