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Кот-вратарь: пушистый красавец грациозно отбивает футбольный мяч – видео

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Кот играет в футбол
Кот играет в футбол / Скриншот

Из-за пандемии коронавируса футбольная жизнь вынужденно приостановилось и только в мае начинает постепенно восстанавливаться. Некоторых карантин вдохновил научить играть в футбол домашних любимцев.

В сети появилось забавное видео, в котором пушистый кот выступил в роли голкипера, сообщает 24 канал.

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Четвероногий красавец искусно отбивает маленький мяч, демонстрируя феноменальную реакцию.

Кот так и не пропустил ни одного гола, парируя мяч, летевший под перекладину.

Авторы видео назвали кота Мяунуель Нойер в честь известного голкипера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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