Ковалеву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в вес перед боем с Альваресом: видео
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альвараес прошли официальную процедуру предматчевого взвешивания.
Вес Канело сразу составил 79,2 килограмма. Зато Ковалеву понадобилось три попытки и полностью раздеться, чтобы уложиться в необходимые рамки.
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Как известно, лимит полутяжелого веса 79,4 килограмма. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.
Видео официальной процедуры взвешивания
Поединок Ковалев – Альварес состоится в ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (США).
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Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring. В активе Альвареса 35 нокаутов за 55 поединков. Для него бой против Ковалева будет дебютом в полутяжелом весе.
Ковалев провел на профессиональном ринге 38 боев (34 победы, 3 поражения, 1 ничья). Для россиянина это будет вторая защита титула WBO.