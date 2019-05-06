Козлова единственной среди украинок прошла во второй раунд турнира в Мадриде

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Фото из открытых источников

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова стартовала с победы в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

Екатерина Козлова – Чжан Шуай 2:0 (6:3, 6:2)

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В матче первого круга Козлова обыграла китаянку Чжан Шуай. Для победы украинской теннисистке понадобилось два сета – 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час и 4 минуты. За это время украинка сделала 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, ее соперница 3 раза подала навылет, допустила 4 "двойных" и выиграла 2 гейма на приеме.

Таким образом, Козлова во второй раз в карьере преодолела стартовый круг турнира серии Mandatory после Индиан-Уэллса 2018 года.

Интересно, что из пяти украинских теннисисток, стартовавших в основной сетке престижного турнира в Мадриде с призовым фондом более семи миллионов евро, дальше сумела пройти только Екатерина Козлова.

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Во втором раунде Екатерина встретится с Каролиной Плишковой, которая в драматическом матче обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Также сестра Каролины Плишковой Кристина выбила из борьбы украинку Марту Костюк. Еще одна украинка Леся Цуренко в первом круге проиграла четвертой ракетке мира Анжелик Кербер.

Самым большим разочарованием стало поражение Элины Свитолиной, которая не смогла преодолеть первый круг грунтовых соревнований в Мадриде, проиграв представительнице Франции Полин Пармантьє.

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Теги: Спорт Новости Спорта Марта Костюк Даяна Ястремская Леся Цуренко Теннис
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