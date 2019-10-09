Козлова после победы над россиянкой проиграла сенсации 2019 года на турнире WTA

Екатерина Козлова не смогла выйти в 1/4 финала на турнире WTA в Линце (Австрия). В 1/8 финала украинка из-за травмы не смогла доиграть поединок против Кори Гауфф.

Екатерина Козлова – Кори Гауфф 1:1 (6:4, 4:6 0:2 отказ)

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В первом сете 15-летней Гауфф удалось первой совершить брейк. Однако в следующем же гейме Козлова отыгралась и выровняла ситуацию – 3:3. В конце сета Козлова сделала брейк и вышла вперед. В следующем гейме украинка подала на партию.

Во втором сете завязалась драматическая борьба: теннисистки несколько раз обменялись победами на подачах друг друга, однако американка вырвала победу в партии. В конце сета у украинки возникли проблемы, из-за чего она взяла медицинский тайм-аут.

На старте третьего сета Козлова проиграла два гейма, после чего отказалась продолжать игру.

В 2019 году Гауфф, которую также называют Коко, установила несколько рекордов. 3 июля 2019 года Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой (15 лет 112 дней) за последние 23 года, которая вышла в 3-й круг турнира Большого шлема, выбив из розыгрыша Уимблдона Винус Уильямс и Магдалену Рибарикову. Гауфф вылетела в четвертом круге.

Также Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996-ом. В третьем круге US Open она проиграла Наоми Осаке.

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