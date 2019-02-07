Козлова проиграла второй матч в противостоянии сборных Украины и Болгарии

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / Федерация тенниса Украины

После удачного старта в исполнении Марты Костюк, которая выиграла первый матч против сборной Болгарии, поддержать ее успех не смогла Екатерина Козлова. Она уступила Виктории Томовой.

Украинка в первом сете после счета 1:1 проиграла четыре гейма подряд. Впоследствии она выполнила один брейк и выиграла свою подачу. Но сет выиграла Томова.

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Второй сет Козлова сыграла еще хуже. Снова после счета 1:1 Козлова проиграла три свои подачи, реализовав брейк. В итоге поражение в матче.

Екатерина Козлова – Виктория Томова 0:2 (3:6, 2:6)

Поэтому исход противостояния сборных Украины и Болгарии определится во встрече Марты Костюк и Надежды Киченок против Изабеллы Шиниковой и Виктории Томной.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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