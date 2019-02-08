Козлова разгромила эстонскую теннисистку, не проиграв ни одного гейма

Украинская теннисистка Екатерина Козлова одержала вторую победу для сборной Украины в противостоянии с Эстонией.

126 ракетка мира уничтожила свою эстонскую соперницу Елену Малыгину в двух сетах 6:0, 6:0.

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Первая партия длилась всего 15 минут и Козлова трижды сделала брейк. Во втором сете ситуация не изменилась и украинка снова выиграла сет со счетом 6:0. Этот сет длился 19 минут.

Поэтому Украина уже одержала победу в противостоянии с Эстонией.

Сейчас Украина еще сохраняет шансы выйти в финал Кубка Федерации. Украинкам нужно победить Эстонию со счетом 3:0 и надеяться, что Болгария обыграет Швецию 2:1. Первый шаг к успеху сделала Марта Костюк, которая победила эстонку Саару Пахал. Теперь украинкам следует одержать победу в парном матче.

В стартовом противостоянии Украина проиграла девушкам-лидерам квартета – шведкам 2:1. В частности, подвела Украину Леся Цуренко. Она неожиданно разгромно уступила Ребекке Петерсон.

В четверг, 7-го февраля, украинки победили Болгарию. В частности, успех "сине-желтым" обеспечили Марта Костюк и Надежда Киченок, которые выиграли в парном противостоянии.

Что такое Кубок Федерации? Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.

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