Козлова уступила в первом матче Кубка Федерации за третье место

Украинская теннисистка Екатерина Козлова проиграла стартовый поединок за третье место в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Екатерине Козловой не удалось победить во второй партии против Магдалены Френх. Со старта матча украинка завладела преимуществом и повела 3:0. Полька сумела сравнять на троих, но к концу сета гейма выигрывала только украинка.

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Во втором сете украинка с 0:2 вышла 5:3, но защитить подачу, когда подавала на матч, не сумела. Из 3:5 Френх взяла шесть геймов подряд и в итоге с двумя брейками в третьем сете довела игру до победы.

Девушки встретились на корте во второй раз. В 2017 году представительница Польши обыграла Козлову на турнире ITF в Стамбуле. На вторую одиночную декабря заявленные Ига Свёнтэк и Даяна Ястремская.

К слову, для сборных Украины и Польши это второе противостояние в рамках Кубка Федерации. "Сине-желтые" выиграли их встреча в 2007 году.

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Спорт 24 сообщал, сборная Украины по теннису не смогла выйти в финал Кубка Федерации, хотя и обыграла Эстонию.

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