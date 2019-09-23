Козлова в драматической игре в Ухане зачехлила ракетку, Свитолина и Ястремская получили соперниц

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / iSport.ua

Украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла преодолеть стадию 1/32 финала на турнире в Ухане (Китай). 25-летняя украинка уступила Элисон Риск.

Екатерина Козлова – Элисон Риск 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

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Козлова агрессивно начала поединок против 29-летней американки. Украинка сделала два брейка и повела 4:1. Риск сумела сделать один брейк, но Козлова все равно выиграла партию.

В следующем сете доминировала уже Риск. 35 ракетка мира сделала на один брейк больше и выиграла партию.

Третий сет вновь лучше начала Козлова. Екатерина сделала брейк и вышла вперед 2:0. И Элисон не только отыгралась, но и вышла вперед. Украинка отыграться не смогла, поэтому проиграла поединок.

На стадии 1/16 финала Украину будут представлять Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Даяна, которая в 1/32 финала победила Айлу Томлянович сыграет против Кристины Макхейл. До этого теннисистки провели только одну игру, которую выиграла американка.

Свитолина в 1/16 финала сыграет против Мугуруса. Теннисистки 10 раз встречались: 6:4 в личных встречах впереди украинка.

Матчи Свитолиной и Ястремской состоятся во вторник, 24 сентября.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина Даяна Ястремская
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