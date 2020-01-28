Козловский готов сложить полномочия президента "Руху", чтобы спасти "Карпаты"

Григорий Козловский выразил готовность временно сложить с себя полномочия президента "Руху", чтобы принять в свое руководство и спасти "Карпаты".

Как известно, "Карпаты" не получили в аренду землю, на которой расположен стадион "Украина". Поэтому клуб не сможет его реконструировать, чтобы зарабатывать на этом деньги. В том, что "Карпаты" не получили землю, руководство клуба обвинило депутата Львовского горсовета Григория Козловского. Он является президентом футбольного клуба "Рух".

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"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте "Карпат", лежит уже с датами рождения и смерти. Это будет 1 год, максимум 2. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Они печать несут третью неделю, никак не унесут. Может, им GPS подарить. Во Львове точно найдется инвестор, который через год-два отдаст городской власти 50 или 100 миллионов гривен. Это вопрос диалога", – сказал он.

Я готов сложить с себя полномочия президента "Руху" и на год стать исполняющим обязанности чего-то там в "Карпатах". Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище,

– заявил Козловский на канале "НТА".

Также у Григория Козловского есть свое видение этой ситуации. Он хочет на месте "Карпат" создать коммунальный клуб. Финансировать его надо будет за счет бюджета города – по 50 миллионов гривен следующие 5 лет. На сайте ФК "Рух", президентом которого и является Козловский, опубликовали проект такого постановления.

Спорт24 сообщал, что тренер команды Роман Санжар рассказал о наличии долгов у клуба.

На зимний перерыв "Карпаты" ушли в качестве худшей команды УПЛ. После 18 туров львовяне с 11 очками в активе занимают последнюю строчку в турнирной таблице первенства.