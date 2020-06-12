Одна из самых красивых легкоатлеток планеты украинка Марина Бех-Романчук в который раз показала свою подтянутую фигуру. 24-летняя чемпионка в прыжках в длину не перестает удивлять болельщиков.

Девушка поделилась фотографией в купальнике в своем Instagram. Она искренне радуется, что наконец в Украину пришла настоящая летняя погода.

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За 14 часов фото собрало почти 12 тысяч лайков.

Я люблю лето и наслаждаюсь погодой,

– подписала спортсменка.

В 2018 году легкоатлетка вышла замуж за известного пловца Михаила Романчука.

Девушка уже активно тренируется на стадионе.

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