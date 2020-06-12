Красавица Бех-Романчук похвасталась идеальной фигурой – пикантное фото
Одна из самых красивых легкоатлеток планеты украинка Марина Бех-Романчук в который раз показала свою подтянутую фигуру. 24-летняя чемпионка в прыжках в длину не перестает удивлять болельщиков.
Девушка поделилась фотографией в купальнике в своем Instagram. Она искренне радуется, что наконец в Украину пришла настоящая летняя погода.
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За 14 часов фото собрало почти 12 тысяч лайков.
Я люблю лето и наслаждаюсь погодой,
– подписала спортсменка.
- В 2018 году легкоатлетка вышла замуж за известного пловца Михаила Романчука.
- Девушка уже активно тренируется на стадионе.
Достижения Бех-Романчук: главное
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.
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