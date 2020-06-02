Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не перестает удивлять своей красивой и подтянутой фигурой, даже во время карантина. В этот раз девушка поделилась фото в красивом купальнике, которое изрядно привлекло внимание болельщиков.

Спортсменка поделилась фотографией в своем инстаграме. Под постом многочисленные фаны Марины написали много комплиментов в адрес девушки.

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Сама же спортсменка отметила, что хочет провести в горах небольшой отдых зимой и покататься на лыжах.

Я люблю Буковель, это были крутые выходные,

– подписала спортсменка.

Интересные факты о легкоатлетке

Спортсменка очень самокритична и всегда стремится выглядеть лучше. Фото и достижения девушки этому подтверждение.

Марина Бех-Романчук – перфекционистка. Все за что берется девушка всегда должно в итоге выходить максимально идеально.

Девушка боится резких перемен в жизни. Для нее лучше постепенно двигаться к чему-то новому.

Обожает путешествовать. У спортсменки есть список стран, где она бы хотела побывать.

Марина легко может заплакать. Такой откровенностью она поделилась в своем инстаграме.

Достижения Марины Бех-Романчук