Красавица Бех-Романчук похвасталась пикантным фото в купальнике
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не перестает удивлять своей красивой и подтянутой фигурой, даже во время карантина. В этот раз девушка поделилась фото в красивом купальнике, которое изрядно привлекло внимание болельщиков.
Спортсменка поделилась фотографией в своем инстаграме. Под постом многочисленные фаны Марины написали много комплиментов в адрес девушки.
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Сама же спортсменка отметила, что хочет провести в горах небольшой отдых зимой и покататься на лыжах.
Я люблю Буковель, это были крутые выходные,
– подписала спортсменка.
Интересные факты о легкоатлетке
- Спортсменка очень самокритична и всегда стремится выглядеть лучше. Фото и достижения девушки этому подтверждение.
- Марина Бех-Романчук – перфекционистка. Все за что берется девушка всегда должно в итоге выходить максимально идеально.
- Девушка боится резких перемен в жизни. Для нее лучше постепенно двигаться к чему-то новому.
- Обожает путешествовать. У спортсменки есть список стран, где она бы хотела побывать.
- Марина легко может заплакать. Такой откровенностью она поделилась в своем инстаграме.
Достижения Марины Бех-Романчук
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.