Дарья поделилась красивыми фотографиями в своем Instagram. Дзюдоистка предложила болельщикам выбрать и написать в комментариях, какое фото им больше нравится. Стоит увидеть Очаровательная Билодид поразила красивыми: фото "Украинская Мэри Поппинс" Так себя назвала спортсменка в этой фотосессии. Фанаты спортсменки не обошли стороной такие фотографии. Многие подчеркнули, что Дарья легко могла бы составить конкуренцию профессиональным моделям и покорить лучшие подиумы мира. То, во что ты веришь, становится твоим миром, – подписала спортсменка. Переглянути цей допис в Instagram «То, во что ты веришь, становится твоим миром.» Какое фото нравится больше всего?) 1,2,3,4 или 5? Photo by @andrey_bondarec Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7) 21 Чер 2020 р. о 2:54 PDT advUtils.advDelayLoad(function () { var embeds = document.querySelectorAll('.media_embed'); for (var embed of embeds) { embed.classList.remove('hide') } var scriptTag = document.createElement('script'), firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; scriptTag.src = '//www.instagram.com/embed.js'; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(scriptTag, firstScriptTag); }, 'instagramTrigger', '0px'); Переглянути цей допис в Instagram Mary Poppins photo by @andrey_bondarec Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7) 20 Чер 2020 р. о 3:57 PDT Достижения Дарьи Билодид: главное В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров. В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров. Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. Дария Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019. Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо. Чемпионка Европейских игр 2019 года. Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019. Лучшая спортсменка Украины 2019 года.