Дарья поделилась красивыми фотографиями в своем Instagram. Дзюдоистка предложила болельщикам выбрать и написать в комментариях, какое фото им больше нравится.

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Так себя назвала спортсменка в этой фотосессии. Фанаты спортсменки не обошли стороной такие фотографии. Многие подчеркнули, что Дарья легко могла бы составить конкуренцию профессиональным моделям и покорить лучшие подиумы мира.

То, во что ты веришь, становится твоим миром,

– подписала спортсменка.

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