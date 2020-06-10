Красавица Юлия Левченко очаровала горячим фото
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поражает своей красотой и не забывает делиться ею с другими. Спортсменка искренне радуется жаркой летней погоде.
22-летняя украинская прыгунья в высоту поделилась фотографией с болельщиками в Instagram. Такое фото девушки вызвало большое внимание со стороны болельщиков спортсменки.
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Добавим, что девушка уже вернулась к тренировкам на стадионе.
Доброе утро. Жаркое и хорошее утро. Привыкаю к такой температуре,
– подписала спортсменка.
Достижения Юлии Левченко
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Юлия Левченко признана лучшей легкоатлеткой 2017 года по опросам среди членов Совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков.
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Украинка является серебряным призером чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года.
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Лучший результат – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.
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Легкоатлетка является обладательницей национального рекорда среди юниоров.
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Бронзовый призер в прыжках в высоту (2017). Также бронзу получила на чемпионате мира среди юниоров в 2016 году.
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Двукратная чемпионка Европы среди молодежи.