Красавица Бех-Романчук очаровала подтянутой фигурой в ярком спортивном костюме

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно ведет свою страницу в инстаграм. Недавно спортсменка опубликовала очередное фото, на котором засветила свое подтянутое тело.

На фотографии спортсменка позирует в спортивном холле.

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Короткий топ и шорты подчеркивают подкачанную фигуру легкоатлетки, а цвет фуксии – ее загар.

Бех-Романчук много тренируется, девушка специализируется на прыжках в длину и уже одержала немало побед для Украины. К примеру, в 2019 году спортсменка Бех-Романчук стала серебряной призеркой чемпионата мира по легкой атлетике.

Заметно, что на фото спортсменка рекламирует спортивные резинки. Это и вправду неплохой способ для разминки или даже полноценных тренировок. Благодаря резинкам можно хорошо подготовить свое тело к тренажерному залу. Кроме того, их можно применять как дома, так и брать с собой в путешествие.

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