Красавица Бех-Романчук очаровала подтянутой фигурой в ярком спортивном костюме

Для вдалого тренування важлива якісна розминка Розминаюсь разом з @hol_band . . . . #nike #nikewomen #niketraining #nikepro #nikesportswear #athlete #athletics #sport #sportlife #fit #jumper #training #workout #longjumper #holband #trackandfield #athlete

A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) on Jan 21, 2020 at 9:45am PST