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Красавица Бех-Романчук показала фото с первых тренировок в новом году

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Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото со своих первых тренировок в 2020 году.

Фотографии спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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К слову, в 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряным призером нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике.

Мы уже начали тренироваться в 2020 году. А вы?
– подписала фото спортсменка.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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