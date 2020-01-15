Красавица Бех-Романчук показала фото с первых тренировок в новом году

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото со своих первых тренировок в 2020 году.

Фотографии спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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К слову, в 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряным призером нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике.

Мы уже начали тренироваться в 2020 году. А вы?

– подписала фото спортсменка.

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