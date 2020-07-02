Владелец телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал об истории, когда президент "Шахтера" Ринат Ахметов после неудачного матча разбил машины футболистов "горняков".

В 2007 году была информация, что у Рината Ахметова сдали нервы после неприятного поражения "Шахтера" в матче Кубка УЕФА. Тогда он якобы собственноручно бейсбольной битой разбил БМВ и Мерседесы своих игроков. Об этом Денисов рассказал в интервью "Люкс ФМ".

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– Существует история о разбитых машинах футболистов " Шахтера"…

– Это легенда, красивая легенда.

– То есть говорят, что "Шахтер" проиграл один из важнейших матчей, Ринат Ахметов пришел с битой и разбил те машины, которые он им и подарил…

– Это очень хорошая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино, но, увы, это просто история, вымысел.

Ринат Ахметов разбил машины футболистов

Раньше была информация, что вылет "горняков" из розыгрыша Кубка УЕФА 2002/2003 слишком болезненно принял на свой счет Ринат Ахметов. Президент украинской команды после домашнего поражения испанской "Аустрии" (1:5) пришел в ярость, покинул пределы своей ложи для почетных гостей и, оказавшись на стоянке, где были припаркованы автомобили футболистов, потребовал предоставить ему самую тяжелую биту для игры в бейсбол.

Жестким спортивным инвентарем Ахметов прошелся по нескольким автомобилям игроков своей команды, чтобы показать тем, что они не заслуживают ездить на роскошных транспортных средствах.

Совпадение или нет, но уже вскоре после этого инцидента "Шахтер" выиграл свой первый в истории еврокубок. Методика кнута и пряника в действии.