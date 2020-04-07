Красивые голы "Динамо" после ударов издалека: яркое видео

Киевский футбольный клуб "Динамо" составил рейтинг лучших результативных ударов с дальней дистанции. Этот ролик "динамовцы" выложили в своем YouTube-канале.

Киевский клуб на своем YouTube-канале ДИНАМО Киев TV начал новую рубрику "Витамины для настроения". В ней клуб будет вспоминать все лучшее, что было в команде в течение прошлых лет.

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В первой части киевляне составили подборку красивых голов динамовцев после ударов издали.

В рейтинг лучших результативных ударов вошли: Гусман Гильерме, Тибериу Гиоане, Виктор Леоненко, Андрей Гусин, Александр Алиев, Жерсон Маграо, Сергей Ребров, Карлос де Пена, Александр Хацкевич, Огнен Вукоевич, Милош Нинкович, Роман Еременко и Браун Идейе.

Лучшие голы "динамовцев" смотрите видео

Что известно о паузе в украинском футболе

УАФ временно остановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды пошли на карантин.

В УПЛ осталось сыграть 9 туров и матчи плей-офф за еврокубки.

Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

Добавим, что "Динамо" располагается на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, в их активе 46 пунктов.

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