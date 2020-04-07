Красивые голы "Динамо" после ударов издалека: яркое видео
Киевский футбольный клуб "Динамо" составил рейтинг лучших результативных ударов с дальней дистанции. Этот ролик "динамовцы" выложили в своем YouTube-канале.
Киевский клуб на своем YouTube-канале ДИНАМО Киев TV начал новую рубрику "Витамины для настроения". В ней клуб будет вспоминать все лучшее, что было в команде в течение прошлых лет.
Читайте также "Шахтер" – заслуженный чемпион, – президент "Динамо" о досрочном завершении УПЛ
В первой части киевляне составили подборку красивых голов динамовцев после ударов издали.
В рейтинг лучших результативных ударов вошли: Гусман Гильерме, Тибериу Гиоане, Виктор Леоненко, Андрей Гусин, Александр Алиев, Жерсон Маграо, Сергей Ребров, Карлос де Пена, Александр Хацкевич, Огнен Вукоевич, Милош Нинкович, Роман Еременко и Браун Идейе.
Лучшие голы "динамовцев" смотрите видео
Что известно о паузе в украинском футболе
- УАФ временно остановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.
- Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды пошли на карантин.
- В УПЛ осталось сыграть 9 туров и матчи плей-офф за еврокубки.
- Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.
Добавим, что "Динамо" располагается на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, в их активе 46 пунктов.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезеромсегодня , 12:18
-
Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантинасегодня , 09:41
-
Смерть мамы Гвардиолы, откровенное признание Пятова и другие новости спорта 6 апрелясегодня , 07:20
-
Умер экс-президент "Буковины" Василий Федорюк: причина смертисегодня , 11:11