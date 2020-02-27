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Красивые и талантливые: привлекательные украинские футзалистки – фото

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Анастасия Клипаченко / numberonemag.com

Футбол или футзал, как мужские виды спорта, долго сопротивлялись и не пускали женщин на официальный уровень. Спорт24 подобрал для любителей футзала самых красивых украинских представительниц этого вида спорта.

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Анастасия Клипаченко

Анастасія Кліпаченко
Анастасия Клипаченко

Мастер спорта Украины по футзалу и пляжному футболу. Талантливая спортсменка представляет футзальный клуб "IMS-НУХТ" и является игроком национальной женской сборной Украины по футзалу с 2011 года. В 2016 году стала обладателем Кубка Украины и чемпионом Украины 2015/17 сезонов.

Klipachenko
Игрок сборной Украины по футзалу – Анастасия Клипаченко

В 2019 году с киевским клубом стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Спортивную карьеру Анастасия сочетает с работой – воспитывает будущих чемпионов в возрасте от 2 до 6 лет. В свободное время любит фотографироваться, поэтому девушку неоднократно приглашают на фотосессии, показы дизайнеров, съемки в рекламных роликах.

Klipachenko
Фотосессия Клипаченко

Ирина Майбородина

Майбородіна
Тренер TRX – Ирина Майбородина

В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Тренер ТRX.

Тренировка Ирины смотрите видео:

На поле выделяется лидерскими качествами, что позволяет это воплощать в голы. В сезоне 2018/19 стала чемпионом Украины с киевской командой.

Анна Сидоренко

Сидоренко
Анна Сидоренко

Основной игрок женской сборной Украины по футзалу. Забила первый исторический гол нашей сборной на европейском форуме. С 2016/17 года играла за венгерский клуб с которым завоевала бронзовые награды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

такая зима мне по душе ️ my stylist: @nastasea.5

Допис, поширений Анютка Sydorenko (@mopsi_syd_13)

Дважды становилась чемпионкой Украины по футзалу в составе "Беличанка" и "IMS-НУХТ". В составе "Теслы" завоевала бронзовые награды. Двукратная чемпионка Украины по пляжному футболу в 2018 и 2019 годах. С августа 2019 года защищает цвета футбольного клуба "Жилстрой-1" и уже победила с командой на турнире "Зимнее первенство-2020". Анна отмечается сильным характером на поле.

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Виктория Кислова

Кислова
Виктория Кислова

Мастер спорта Украины по футболу и футзалу. Чемпионка Украины в обоих категориях. В свободное время занимается CrossFit и играет в большой теннис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kisa️3️⃣ (@__kisa0301)

За "IМS-НУХТ" Виктория выступала с 2018 года, а до того играла в футбол. Из "рекламистки" вратарь стала чемпионкой Украины в прошлом сезоне и обладательницей Суперкубка Украины 2019 года. Сейчас Виктория представляет другую киевскую команду "Будстар-НПУ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Sea

Допис, поширений Kisa️3️⃣ (@__kisa0301)

Ирина Дубицкая

Дубицька
Ирина Дубицкая

Серебряный призер студенческого чемпионата мира, который проходил в Казахстане. Дебютировала в женской сборной Украины по футзалу в 15 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знатный дачник ‍

Допис, поширений Irina Dubytska (@dubytska_24)

В детстве мечтала стать тренером или продавщицей конфет. В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Сначала посещала секцию танцев, впоследствии попробовала свои силы в футбольной секции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sometimes it’s seems unreal.️ #summervibes #goodvibes

Допис, поширений Irina Dubytska (@dubytska_24)

Кристина Еременко

Єрьоменко
Кристина Еременко

Футболистка и футзалистка, универсал харьковского клуба "Tesla". Мастер спорта Украины международного класса. Вызывалась в состав молодежной и национальной сборных Украины по футболу. 22 января 2019 года в матче против Италии дебютировала в составе национальной сборной Украины по футзалу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@pavlokyiv

Допис, поширений Кристина Еременко (@kris_eremenko)

Спортивную карьеру начала 2006 году. Выступала за такие клубы как: "Заря-Спартак" (Луганск), "Легенда" (Чернигов), "Жилстрой-1" (Харьков), "Луганочка-Спартак", "Мариупольчанка". Дважды становилась победительницей чемпионата Украины и однажды обладателем кубка Украины. В составе "Легенды" выступала в женской Лиге чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Кристина Еременко (@kris_eremenko)

Вместе с харьковским клубом четыре раза становилась победительницей чемпионата Украины и 5 раз обладательницей кубка страны, выступала в женской Лиге чемпионов. Впоследствии вновь возобновила футзальную карьеру, где выступает за харьковский клуб "Tesla".

Алена Кирильчук

Кирильчук
Алена Кирильчук

Мастер спорта по футзалу. Неоднократный призер Европейских и Всеукраинских соревнований. Игрок сборной НУХТ и сборной Украины по футзалу.

Кирильчук Альона
Алена Кирильчук – игрок женской сборной Украины по футзалу

В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. В сезоне 2018/19 стала чемпионом Украины с киевской командой

Юлия Дударчук

Дударчук
Юлия Дударчук

Украинская футзалистка и футболистка, игрок харьковской футзальной команды "Tesla" и сборной Украины по футзалу. Мастер спорта Украины по футзалу (2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильне місце для фото️

Допис, поширений Юлька Дударчук (@dydochka_18)

Хобби – прогулки на природе. В 2010 году переехала в Полтаву, где училась в местном спортивном интернате. Стала победительницей футбольного чемпионата Украины в Первой лиге, а также многократным призером чемпионата Украины по футзалу.

Двукратная серебряная призерка Чемпионата Украины по футзалу. Трехкратная бронзовая призерка Чемпионата Украины по футзалу. Лучший молодой игрок чемпионата Украины (2015/2016).

Играла на позиции форварда в женской футбольной команде "Ника", которая является десятикратным чемпионом Украины, обладателем Кубка мира среди клубных команд, серебряным призером Международного турнира по футзалу среди женских студенческих команд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильне місце для фото️

Допис, поширений Юлька Дударчук (@dydochka_18)

Кумир Юлии – Зузана Лайт. Любимый женский клуб – "Манчестер Сити". Без этой игры девушка не представляет своей жизни. После окончания Полтавского университета планирует быть тренером.

Надеется, что когда-то у женского футбола и футзала будет столько же фанатов, как и у мужского. До 2019 года выступала за полтавский клуб "ПЗМС", который играет в Высшей лиге. Перешла в харьковский клуб "Tesla".

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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Новости Спорта Футзал Спорт
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