Красивые и талантливые: привлекательные украинские футзалистки – фото

Футбол или футзал, как мужские виды спорта, долго сопротивлялись и не пускали женщин на официальный уровень. Спорт24 подобрал для любителей футзала самых красивых украинских представительниц этого вида спорта.

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Анастасия Клипаченко



Анастасия Клипаченко

Мастер спорта Украины по футзалу и пляжному футболу. Талантливая спортсменка представляет футзальный клуб "IMS-НУХТ" и является игроком национальной женской сборной Украины по футзалу с 2011 года. В 2016 году стала обладателем Кубка Украины и чемпионом Украины 2015/17 сезонов.



Игрок сборной Украины по футзалу – Анастасия Клипаченко

В 2019 году с киевским клубом стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Спортивную карьеру Анастасия сочетает с работой – воспитывает будущих чемпионов в возрасте от 2 до 6 лет. В свободное время любит фотографироваться, поэтому девушку неоднократно приглашают на фотосессии, показы дизайнеров, съемки в рекламных роликах.



Фотосессия Клипаченко

Ирина Майбородина



Тренер TRX – Ирина Майбородина

В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Тренер ТRX.

Тренировка Ирины смотрите видео:

На поле выделяется лидерскими качествами, что позволяет это воплощать в голы. В сезоне 2018/19 стала чемпионом Украины с киевской командой.

Анна Сидоренко



Анна Сидоренко

Основной игрок женской сборной Украины по футзалу. Забила первый исторический гол нашей сборной на европейском форуме. С 2016/17 года играла за венгерский клуб с которым завоевала бронзовые награды.

Дважды становилась чемпионкой Украины по футзалу в составе "Беличанка" и "IMS-НУХТ". В составе "Теслы" завоевала бронзовые награды. Двукратная чемпионка Украины по пляжному футболу в 2018 и 2019 годах. С августа 2019 года защищает цвета футбольного клуба "Жилстрой-1" и уже победила с командой на турнире "Зимнее первенство-2020". Анна отмечается сильным характером на поле.

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Виктория Кислова



Виктория Кислова

Мастер спорта Украины по футболу и футзалу. Чемпионка Украины в обоих категориях. В свободное время занимается CrossFit и играет в большой теннис.

За "IМS-НУХТ" Виктория выступала с 2018 года, а до того играла в футбол. Из "рекламистки" вратарь стала чемпионкой Украины в прошлом сезоне и обладательницей Суперкубка Украины 2019 года. Сейчас Виктория представляет другую киевскую команду "Будстар-НПУ".

Ирина Дубицкая



Ирина Дубицкая

Серебряный призер студенческого чемпионата мира, который проходил в Казахстане. Дебютировала в женской сборной Украины по футзалу в 15 лет.

В детстве мечтала стать тренером или продавщицей конфет. В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. Сначала посещала секцию танцев, впоследствии попробовала свои силы в футбольной секции.

Кристина Еременко



Кристина Еременко

Футболистка и футзалистка, универсал харьковского клуба "Tesla". Мастер спорта Украины международного класса. Вызывалась в состав молодежной и национальной сборных Украины по футболу. 22 января 2019 года в матче против Италии дебютировала в составе национальной сборной Украины по футзалу.

Спортивную карьеру начала 2006 году. Выступала за такие клубы как: "Заря-Спартак" (Луганск), "Легенда" (Чернигов), "Жилстрой-1" (Харьков), "Луганочка-Спартак", "Мариупольчанка". Дважды становилась победительницей чемпионата Украины и однажды обладателем кубка Украины. В составе "Легенды" выступала в женской Лиге чемпионов.

Вместе с харьковским клубом четыре раза становилась победительницей чемпионата Украины и 5 раз обладательницей кубка страны, выступала в женской Лиге чемпионов. Впоследствии вновь возобновила футзальную карьеру, где выступает за харьковский клуб "Tesla".

Алена Кирильчук



Алена Кирильчук

Мастер спорта по футзалу. Неоднократный призер Европейских и Всеукраинских соревнований. Игрок сборной НУХТ и сборной Украины по футзалу.



Алена Кирильчук – игрок женской сборной Украины по футзалу

В 2019 году с командой "IMS-НУХТ" стала обладателем Суперкубка Украины среди женских команд 2019 года. В сезоне 2018/19 стала чемпионом Украины с киевской командой

Юлия Дударчук



Юлия Дударчук

Украинская футзалистка и футболистка, игрок харьковской футзальной команды "Tesla" и сборной Украины по футзалу. Мастер спорта Украины по футзалу (2014).

Хобби – прогулки на природе. В 2010 году переехала в Полтаву, где училась в местном спортивном интернате. Стала победительницей футбольного чемпионата Украины в Первой лиге, а также многократным призером чемпионата Украины по футзалу.

Двукратная серебряная призерка Чемпионата Украины по футзалу. Трехкратная бронзовая призерка Чемпионата Украины по футзалу. Лучший молодой игрок чемпионата Украины (2015/2016).

Играла на позиции форварда в женской футбольной команде "Ника", которая является десятикратным чемпионом Украины, обладателем Кубка мира среди клубных команд, серебряным призером Международного турнира по футзалу среди женских студенческих команд.

Кумир Юлии – Зузана Лайт. Любимый женский клуб – "Манчестер Сити". Без этой игры девушка не представляет своей жизни. После окончания Полтавского университета планирует быть тренером.

Надеется, что когда-то у женского футбола и футзала будет столько же фанатов, как и у мужского. До 2019 года выступала за полтавский клуб "ПЗМС", который играет в Высшей лиге. Перешла в харьковский клуб "Tesla".