Красивый гол Малиновского в подборке лучших отбора Евро-2020 по версии УЕФА: видео

Гол футболиста сборной Украины Руслана Малиновского включен в лучшие в сентябрьских матчах квалификации Евро-2020 по версии УЕФА.

Руслан Малиновский забил дальним ударом на 61-й минуте в ворота сборной Литвы.

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Гол Руслана стал последним в поединке и позволил "сине-желтым" отпраздновать уверенную победу 3:0.

В целом Малиновский уже сыграл за сборную Украины 24 матча. В его активе три гола и 5 результативных передач.

Следующий матч украинская сборная вновь проведет против Литвы. На этот раз команды сыграют в Харькове 11 октября.

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