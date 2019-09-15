Красивый гол Малиновского в подборке лучших отбора Евро-2020 по версии УЕФА: видео
Гол футболиста сборной Украины Руслана Малиновского включен в лучшие в сентябрьских матчах квалификации Евро-2020 по версии УЕФА.
Руслан Малиновский забил дальним ударом на 61-й минуте в ворота сборной Литвы.
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Гол Руслана стал последним в поединке и позволил "сине-желтым" отпраздновать уверенную победу 3:0.
В целом Малиновский уже сыграл за сборную Украины 24 матча. В его активе три гола и 5 результативных передач.
Следующий матч украинская сборная вновь проведет против Литвы. На этот раз команды сыграют в Харькове 11 октября.
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