Красников прокомментировал конфликт с Хацкевичем и продаже двух бразильцев

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников, который в киевском клубе отвечает за трансферную политику, рассказал, почему клуб покинули бразильские футболисты Че Че и Витор Буэно.

В первую очередь Красников заверил, что у него нет конфликта с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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"У меня замечательные отношения с Александром Николаевичем, и эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. Идет нормальный рабочий процесс. В течение всего сезона кто-то искусственно раздувает слухи о нашем якобы конфликте.

Выпускать или нет футболиста на поле решает именно главный тренер. Александр Хацкевич рассчитывал и рассчитывает на других футболистов, и это его полное право, как главного тренера. Именно поэтому "Динамо" продало Че Че и отпустило Буэно. У нашего клуба большие цели и задачи, мы поддерживаем главного тренера в его решениях.

Возможно, нужно было учесть видение Хацкевича как специалиста, который особое внимание уделяет игре в обороне и прессинга. По некоторым своим качествам эти игроки не вписывались в его концепцию. Главное, что клуб не потерял финансово. Если Буэно достался "Динамо" бесплатно в рамках обмена, то за Че Че было заплачено 4,8 млн евро, а сейчас мы продали его дороже – за 5.5 млн евро", – цитирует Красникова Tribuna.com.

Вместе с тем, Красников заявил, что продолжит предлагать президенту "Динамо" и главному тренеру бразильских игроков, поскольку считает этот рынок наиболее перспективным.

Витор Буэно и Че Че усилили "Динамо" летом 2018-го года, однако так и не стали игроками основного состава. Буэно выходил в футболке "Динамо" только в трех матчах. Че Че сыграл 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. Оба игрока перешли в бразильский клуб "Сан-Паулу".

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